Veterinar ni več mogel gledati, kako ljudje ravnajo z živalmi, raje si je vzel življenje

Mnogi si ne znamo predstavljati, kakšne stiske doživljajo veterinarji, ki morajo iz dneva v dan skrbeti za trpeče živali, tiste, ki jim ne morejo pomagati uspavati, še veliko huje pa je, ko imajo opravka z neodgovornimi in sebičnimi lastniki, ki jim pripeljejo ljubljenčke, ki so se jih enostavno naveličali ali zanje niso znali pravilno skrbeti.

Stres vsega omenjenega je bil za komaj 35-letnega in izredno nadarjenega veterinarja Johna Ellisa preveč. Nekega dne je tako zaprl vrata ordinacije, si vbrizgal zdravilo, ki ga je sicer uporabljal za evtanazijo živali, in umrl. Kot je pozneje povedala njegova pretresena prijateljica, John ni mogel več gledati ljudi, ki so se k njemu vozili v povsem novih in dragih avtomobilih, niso pa hoteli seči v denarnico, da bi pokrili stroške zdravljenja njihovih domačih živali.

»Johna je to hudo bolelo. Kot velik ljubitelj živali ni mogel razumeti, kako lahko ljudje svoje mačke, pse, hrčke, morske prašičke … kar pustijo trpeti. To so živa bitja, ki bi jim lahko veterinar pomagal, če bi jih k njemu pripeljali pravočasno. Ni mogel razumeti, kako je lahko nekdo tako krut, bolelo ga je, in prišel je do točke, ko ni več zmogel,« je za britanske medije povedala njegova dobra prijateljica.

»Opravka je imel z vsemi mogočimi ljudmi. Bili so takšni, ki so prišli v kliniko z dragimi avtomobili, njemu pa govorili, da si ne morejo privoščiti zdravljenja za žival, pa tudi takšni, ki denarja niso imeli, a bi storili vse, da bi rešil njihovo žival, za katero pa je bilo prepozno. Vse to ga je razjedalo in večkrat je potožil, da z vsem tem ne more živeti,« pa je dejala Johnova obupana mama.

John je svojo smrt sicer načrtoval dalj časa, je še povedala. Ker je vedel, da ne bo mogel kar sam vzeti zdravila, ki si ga je vbrizgal, je potreboval načrt, kako bo pretentati medicinsko sestro, da mu bo izročil dovolj veliko dozo uspavala. Na koncu si je izmislil, da ga potrebuje za prijateljevega precej velikega psa, ki da ga bo uspaval doma, da ne bi psu po nepotrebnem povzročal dodatnega stresa.