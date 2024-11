Velikanska sreča stanovalcev, ob strmoglavljenju je za las zgrešilo hišo

Stanovalci hiše v bližini letališča v litovski prestolnici Vilna so imeli včeraj res velikansko srečo. Ura je bila okoli pol šestih zjutraj, ko je na tamkajšnje naseljeno območje strmoglavilo tovorno letalo družbe DHL, ki ga upravlja španska letalska družba Swiftair. Po strmoglavljenju je drselo več sto metrov, njegovi ostanki so zadeli dvonadstropno stanovanjsko zgradbo, v kateri živijo tri družine. Vseh 12 stanovalcev so varno evakuirali.

Scenarija terorističnega napada niso mogli izključiti.

Vodja nacionalnega centra za krizno upravljanje je za litovski radio povedal, da poteka preiskava, v kateri poskušajo ugotoviti, ali je bil vzrok strmoglavljenja povezan s tehničnimi težavami. Predstavnik policije Ramunas Matonis je potrdil, da je bila na letalu ob zasilnem pristanku štiričlanska posadka; pilot je umrl, preostale tri so prepeljali na zdravljenje v bolnišnico. Šef litovske policije je sporočil, da bo trajalo kar nekaj časa, da bodo ugotovili vzrok nesreče, ki se je zgodila 1,5 kilometra od letališča. Na vprašanje, ali bi lahko šlo za teroristični napad, je odgovoril, da takšnega scenarija ni mogoče izključiti.

Na letališču v turškem mestu Antalya pa so se dobrih 12 ur pred nesrečo v Vilni gasilci morali boriti z ognjenimi zublji na ruskem potniškem letalu, ki je priletelo iz Sočija v Rusiji. Po pristanku je na njem zagorel motor. Na kraj dogodka so takoj prispeli gasilci, vseh 89 potnikov in šest članov posadke pa so varno rešili iz letala.