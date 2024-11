Umrl perspektivni nogometaš, star komaj 22 let

Po več kot mesecu dni boja za življenje je zaradi posledic prometne nesreče umrl komaj 22-letni ekvadorski nogometni reprezentant Marco Angulo, so zapisali pri njegovem klubu. Angulo je bil v domovini član prvoligaškega kluba LDU Quito.

V začetku oktobra je bil vpleten v prometno nesrečo, v kateri sta umrli dve osebi, nogometni up pa se je od takrat boril za svoje življenje.

Marco Angulo (levo) in branilec Yerson Mosquera. FOTO: Joseph Maiorana Via Reuters

Večkrat so ga operirali

Ves čas je preživel na intenzivni negi, zdravniki so opravili več operacij, mu poskušali rešiti življenje, a je športnik po 35 dneh to bitko izgubil. Angulo je poleg domovine v kratki karieri nosil še dres ekipe v ligi MLS iz Cincinnatija, kjer je igral v letih 2023 in 2024.

O njem so govorili kot o enem največjih talentov ekvadorskega nogometa, igral je na položaju vezista in zbral tri nastope za ekvadorsko reprezentanco.