Velika iskalna akcija: moški izginil s križarke! Sumijo, da je padel v morje

V Združenih državah je v teku obsežna iskalna akcija, potem ko so po zaključku križarjenja z ladjo Ruby Princess ugotovili, da pogrešajo 72-letnega Američana. Ladja, ki je 27. novembra začela petdnevno potovanje do Mehike, se je v ponedeljek ob 6.50 zjutraj vrnila v San Francisco, vendar potnik ni bil med prisotnimi.

Iskanje se je začelo takoj, a tudi več kot 24 ur po začetku akcije moški še vedno ni bil najden. Njegova identiteta ni bila razkrita, znano pa je, da je potoval sam.

»Obravnavamo primer človeka, ki je padel z ladje«

Predstavnik podjetja Princess Cruises je za New York Post povedal: »Princess Cruises je ves dan sodeloval z lokalnimi oblastmi. Pregledali smo obsežne posnetke nadzornih kamer in večkrat temeljito preiskali ladjo, vendar brez uspeha. Po izključitvi drugih možnosti primer obravnavamo kot padec z ladje. Izrekamo iskreno sožalje družini in prijateljem potnika, ki je potoval sam.«

V ločenem javnem sporočilu so iz podjetja sporočili: »Princess Cruises z obžalovanjem potrjuje, da sumimo, da je 72-letni ameriški moški padel z ladje Ruby Princess, preden je ladja prispela v San Francisco.«

Iskanje na morju, zamuda pri naslednjem odhodu

Ameriška obalna straža je potrdila, da so na podlagi informacij začeli iskalno akcijo približno 45 milj (72,4 km) od Montereya. Trenutno ni dokazov, ki bi kazali, kdaj ali kako je moški padel z ladje.

Ruby Princess bi morala že odpluti proti Havajem, vendar je bil odhod zaradi preiskave in iskanja preložen.