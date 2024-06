Trčenje vlakov na Češkem, štirje mrtvi in ​​več deset ranjenih. Pojavil se je že videoposnetek (VIDEO, FOTO)

V trčenju potniškega in tovornega vlaka so v sredo pozno zvečer na Češkem umrli najmanj štirje ljudje, več deset je bilo ranjenih, so sporočile reševalne službe. Nesreča se je zgodila malo pred 23. uro blizu glavne železniške postaje v mestu Pardubice, približno sto kilometrov vzhodno od Prage.

V nesreči so štirje ljudje umrli. FOTO: Michal Fanta Afp

Hitri potniški vlak je prevažal več kot 300 potnikov, med katerimi so bili številni tujci, poročanje češke javne televizije povzema francoska tiskovna agencija AFP.

Glede na televizijske posnetke se je najmanj en vagon iztiril. Na prizorišče je prispelo devet reševalnih vozil, dva helikopterja in več kot 60 gasilcev. Glede na navedbe enega od njih so se težko prebili do ranjenih zaradi močno poškodovanega prvega vagona.

Vlak je bil na poti v mesto Chop na zahodu Ukrajine. FOTO: Michal Fanta Afp

To ni prva takšna nesreča na Češkem

Z vlakom sicer upravlja zasebno podjetje Regiojet, bil pa je na poti v mesto Chop na zahodu Ukrajine. Tja naj bi glede na urnik po prečkanju Slovaške prispel danes zgodaj dopoldne.

Češki premier Petr Fiala je na omrežju X že izrazil sožalje in nesrečo označil za katastrofo. Tako notranji kot prometni minister sta na prizorišče trčenja prispela okrog 1. ure zjutraj.

Hitri potniški vlak je prevažal več kot 300 potnikov. FOTO: Jiri Sejkora Via Reuters

Notranji minister Vit Rakušan je pojasnil, da je večina poškodb lahkih, potnike pa da so evakuirali v poslopje železniške postaje.

Preiskava nesreče že poteka, je dejal minister za promet Martin Kupka in napovedal večurno zaprtje glavne železniške povezave med Prago in Brnom ter Ostravo.

Prav v Pardubicah se je že leta 1960 zgodila najhujša železniška nesreča v zgodovini Češke, ko je v trčenju dveh potniških vlakov umrlo 118 ljudi, še okrog 100 je bilo poškodovanih, še piše AFP.

Prav v Pardubicah se je leta 1960 zgodila najhujša železniška nesreča v zgodovini Češke. FOTO: Michal Fanta Afp

