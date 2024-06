Kot strela z jasnega: v gorah umrla znani smučar in njegovo dekle (FOTO)

Jean Daniel Pession, 28-letni italijanski reprezentant v hitrostnem smučanju, in Elisa Arlian, 26-letna inštruktorica smučanja in šolska učiteljica, sta umrla »v tragični gorski nesreči«, je sporočila italijanska zveza za zimske športe (FISI). Padla sta z višine okoli 700 metrov.

Zgodilo se je na gori Zerbion, nad letoviščem Champoluc v dolini Aoste v severni Italiji. Par se je zgodaj zjutraj odpravil na vrh, ki sta ga oba poznala, a ker se nista vrnila, je njuna družina poklicala reševalce, poroča italijanski RAI.

Najdena s pomočjo signala mobilnega telefona

Na kraj dogodka so poslali gorske reševalce s helikopterjem, a iskanje je trajalo več ur. Reševalci so ju locirali s signalom mobilnega telefona in ju našli zvezana skupaj.

Pri iskanju so sodelovale ekipe alpske reševalne službe, policije in gasilcev. Predsednik regionalnega sveta doline Aosta Alberto Bertin je dejal, da je to »trenutek globoke žalosti«.

Pession je zasedel 15. mesto v končni razvrstitvi svetovnega pokala 2021 in osvojil 22. mesto v hitrostnem smučanju na svetovnem prvenstvu 2022, poroča index.hr.