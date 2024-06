Milijonarja želela umreti skupaj, na kraju zločina so našli nenavadno sporočilo (VIDEO)

Francijo te dni pretresa tragedija. Poslovneža Huberta Ziesenissa (83) so našli mrtvega v njegovem razkošnem domu v bogati pariški četrti. Ob njem je bila njegova žena Aude de Thuin (73), ki je kazala znake življenja.

Kot poroča Le Figaro, je Aude najprej sodila možu, preden si je prerezala žile. Nato je poklicala reševalno vozilo, a ob zakonskem paru so našli listek z napisom: »Če pride do intervencije, naju ne oživljajte, ker sva se za to dejanje odločila mirne vesti.«

Državno tožilstvo v Parizu je sprožilo preiskavo, da bi ugotovili vzrok smrti in ugotovili, ali gre za kaznivo dejanje.

Aude de Thuin je znana poslovna ženska v Franciji. Podjetnica od 22. leta je ustanoviteljica leta 2005 ustanovljene mednarodne organizacije »Women's Forum for Economy and Society«, katere cilj je omogočiti večjo enakost spolov v institucijah in organih oblasti ter podpreti žensko podjetništvo. Leta 2007 je Financial Times ta forum uvrstil med pet najvplivnejših forumov na svetu. Leta 2015 je ustanovila tudi organizacijo »Ženske v Afriki«, ki se predstavlja kot »prva mednarodna platforma na svetu za gospodarski razvoj in podporo afriškim podjetnicam.«

Njen mož Hubert Ziesenis je bil poslovnež, najbolj znan kot predsednik in izvršni direktor podjetja Cosmétiques, založbe specializiranih revij.