V vrtcu je moril z nožem: ubil naj bi vzgojiteljico, dva od staršev in tri otroke

V vrtcu v mestu Lianjiang v južnokitajski provinci Guangdong je bilo v napadu ubitih šest ljudi, eden pa ranjen, je včeraj sporočila tiskovna predstavnica mestne uprave. Dodala je, da so med žrtvami vzgojiteljica, dva od staršev in trije otroci, enega osumljenca pa so aretirali. Policijska preiskava poteka, vendar ni navedla podrobnosti o identiteti in starosti žrtev ter o orožju, uporabljenem v napadu, ki se je zgodil okoli 7. ure zjutraj.

Kot je sporočila policija, so aretirali 25-letnega moškega s priimkom Wu. Vzrok napada še preiskujejo, policija pa je sporočila, da je bil napad nameren. Oblasti so okrepile varnost v okolici šol.

Čeprav so nasilni zločini na Kitajskem redki, so incidenti v vrtcih sprožili zaskrbljenost glede varnosti.

Po poročanju časnika Guardian je do konca ponedeljka novici o tragediji na kitajskem družbenem omrežju weibo sledilo več kot 400 milijonov ljudi, mnogi pa so za napadalca zahtevali smrtno kazen. »Tisti, ki mahajo z mesarskim nožem proti vrtčevskim otrokom, so največji strahopetci, izmečki družbe. Zaslužijo si najbolj brutalno kazen!« je zapisal eden od uporabnikov, ki ima 2,5 milijona sledilcev.

