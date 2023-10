V Vrbni na avstrijskem Štajerskem: zabodel Slovenca, pobegnil, a so ga priprli

V Vrbni na avstrijskem Vzhodnem Štajerskem (ki leži le nekaj kilometrov od meje s Slovenijo) je v petkovem predvečeru prišlo do kravala med najstniki. A tokrat je zadeva eskalirala do te mere, da so morali zaradi zavrele krvi najstnikov na pomoč klicati številne intervencijske službe ter reševati mlado človeško življenje.

Okoli pol sedme zvečer so se pred lokalnim McDonald'som v Vrbni zadrževali najstniki: med njimi pa sta se sprla 17-letni Avstrijec in 16-letni Slovenec, ki živi v Vrbni. Besede so zaiskrile čustva, Avstrijca pa utemeljeno sumijo, da je na plano potegnil nož ter zabodel leto mlajšega slovenskega vrstnika v trebuh. Nato jo je ucvrl proč, na prizorišče pa so jeli klicati prvo pomoč; slovenskega ranjenca s hudo poškodbo so z reševalnim helikopterjem morali prepeljati v deželno bolnišnico v Gradcu, kjer so ga morali nujno operirati, da so mu rešili življenje.

Na koncu so prejeli tudi storilca, ki mu grozi kar nekaj let zapora. FOTO: Notranje ministrstvo BMI

Policija, ki je prihitela na prizorišče, sprva okoli restavracije s hitro prehrano ni izsledila domnevnega storilca. Toda glede na izjave poškodovanca in naključnih prič, ki so opisale dogajanje in očitno tudi osumljenca, so slednjega identificirali kot Avstrijca, ki stalno biva na avstrijskem Vzhodnem Štajerskem. »Prijeli smo ga na naslovu bivanja. Zanikal je povezavo z dogodkom,« navaja policija avstrijske Štajerske.