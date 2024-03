V verižnih trčenjih s 40 vozili umrl tudi otrok (2), 27 poškodovanih

Na Bavarskem se je na avtocesti v bližini mesta Würzburg v nedeljo zgodilo več verižnih trčenj s 40 vozili, pri čemer sta dva človeka umrla, 27 pa jih je bilo ranjenih, so danes sporočili iz policije. V ločeni prometni nesreči na regionalni cesti na Spodnjem Saškem pa so v nedeljo umrli trije ljudje, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Avtocesta je bila pri Würzburgu zaradi treh verižnih trčenj, ki so se zgodila v nedeljo popoldne, več ur zaprta v smeri Nürnberga, odprli so jo šele zgodaj davi. V prvem verižnem trčenju je bilo vpletenih 17 vozil, nesreči pa je botrovala neprevidnost voznikov, ki so opazovali poškodovano vozilo na robu vozišča. Dva človeka sta bila huje poškodovana, devet pa lažje.

Kmalu zatem se je le nekaj sto metrov za prvim krajem nesreče, zgodilo drugo verižno trčenje, pri čemer so tri vozila zagorela. V tem trčenju sta umrla 52-letna ženska in dvoletni otrok, še trije ljudje, med njimi otrok, so bili huje poškodovani, 11 pa lažje.

Približno pol ure zatem se je zgodila tretja prometna nesreča na koncu kolone vozil, v katero so bila vpletena tri vozila. Dve osebi sta bili lažje poškodovani.

Zapeljal svoj avtomobil v prihajajoča vozila

Na Spodnjem Saškem pa se je v kraju Emstek zgodila prometna nesreča, ko je moški v srednjih letih na regionalni cesti zapeljal svoj avtomobil v prihajajoča vozila. Moški je čelno trčil v avtomobil, nato pa še v zadnji del drugega vozila. Trije ljudje so umrli, osem jih je utrpelo poškodbe, od tega so štirje še v smrtni nevarnosti.