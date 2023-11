V napadu z nožem ranjenih pet ljudi, med njimi trije otroci (FOTO)

V napadu z nožem v središču irske prestolnice Dublin je storilec danes ranil žensko in tri otroke, poškodbe pa je utrpel tudi sam, poroča irska javna radiotelevizija RTE.

Vseh pet ranjenih so prepeljali v različne bolnišnice v Dublinu. Dve osebi sta resneje poškodovani, preostale tri pa zdravijo zaradi lažjih poškodb.

Irska policija in reševalne službe so obvestilo o incidentu v središču Dublina prejele nekaj pred 14. uro. Po doslej znanih podatkih naj bi storilec po prihodu na kraj dogodka najprej z nožem napadel žensko, nato pa ranil še tri otroke, pri čemer sta bili ženska in deklica huje poškodovani, preostala dva otroka in napadalec pa so utrpeli lažje poškodbe.

Motiv za napad še ni znan, vendar trenutno ne sumijo, da bi šlo za teroristični napad, temveč za osamljen incident.

Storilca trenutno zdravijo v bolnišnici, nato pa ga bodo zaslišali policisti, poroča RTE. Irska policija je sporočila, da trenutno ne iščejo nobene druge osebe. Motiv za napad še ni znan, vendar trenutno ne sumijo, da bi šlo za teroristični napad, temveč za osamljen incident.

Na napad se je že odzval irski premier Leo Varadkar, ki se je policistom in reševalcem zahvalil za hitro posredovanje. "Preiskava še poteka. Ministrica za pravosodje me sproti obvešča o dogajanju," je zapisal na družbenih omrežjih. Pravosodna ministrica Helen McEntee pa je v izjavi za javnost dodala, da je "globoko pretresena zaradi grozljivega napada" in izrazila podporo žrtvam.

