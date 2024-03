V požaru umrli mama in trije otroci, oče je bil povsem pretresen

Italijo je včeraj zjutraj pretresla novica o požaru v Bologni, v katerem so življenje izgubili mama in trije otroci, šestletna deklica in dvoletna dvojčka, deček in deklica. Njihov oče, ki se je z mamo svojih treh otrok nedavno razšel, je bil v času požara, ki je izbruhnil nekaj minut po polnoči, v službi, po poročanju lokalnih medijev pa je pred stanovanjski blok, iz katerega se je izselil pred nekaj tedni, prihitel takoj, ko so mu novico sporočili sodelavci. Lahko je le nemo opazoval večurni boj gasilcev s plameni. Kot so pozneje povedali očividci, je bil povsem pretresen in v šoku, na pomoč so mu morali priskočiti reševalci in ga odpeljati v bolnišnico.

Pretreseni so bili tudi sosedje družine, za katero so dejali, da je bila čudovita, mati pa izjemno prijazna in prijetna ženska. Čeprav z možem nista več živela skupaj, sta ohranila lep odnos in njuni otroci so bili menda srečni in zadovoljni.

2 LETI

sta bili stari najmlajši žrtvi.

»Našo skupnost je prizadela strašna tragedija. Poznam družino in tudi stare starše pokojnih otrok, in samo mislim si lahko, kako hudo je vse skupaj zanje in seveda tudi za njihovega očeta. Storili bomo vse, kar je v naši moči, da bi jim pomagali in jim stali ob strani v tem težkem času,« je dejal župan Bologne Matteo Lepore.

Ko so okrog pete jutranje ure gasilci le pogasili požar, so v stanovanje vstopili preiskovalci in sporočili, da so ob izbruhu požara vsi štirje družinski člani spali v isti sobi. Po prvih ugotovitvah je zagorelo zaradi kratkega stika na električnem grelniku, 32-letna Stefania Alexandra Nistor in njeni trije otroci pa so najverjetneje umrli zaradi vdihavanja dima.