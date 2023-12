V obraz ji je vrgla skledo vroče hrane

Rosemary Hayne je septembra v eni od restavracij s hitro prehrano izgubila živce, se najprej verbalno znesla nad tamkajšnjo zaposleno, nato pa ji v obraz vrgla še skledo vroče hrane.

Z dejanjem si je prislužila kazensko ovadbo zaradi napada, na sodišču pa je očitke priznala. Sodnik Timothy Gilligan je mami štirih otrok pred dnevi ponudil možnost, da si sama izbere kazen.

Prva možnost je bila 90 dni za rešetkami, druga 30 dni zapora in 60 dni dela v restavraciji s hitro prehrano. »Bi se radi za dva meseca postavili v kožo ženske, ki ste jo napadli, in se naučili, kako naj bi se ljudje obnašali do drugih ljudi, ali bi raje ves čas odslužili v zaporu?« je sodnik vprašal 39-letnico, ta pa je izbrala prvo možnost.

Začel sem razmišljati, kaj še lahko naredim, da ne bo ta ženska samo sedela v zaporu, to se mi ni zdela primerna kazen za njeno dejanje.

Rosemary Hayne v preteklosti še ni imela opravka s policijo ali sodiščem, dejanje, ki jo je tokrat pripeljalo pred sodnika, pa po besedah zagovornika Josepha O'Malleyja globoko obžaluje. »Dajmo ji priložnost, da ta dogodek, ki bi mu lahko rekli spodrsljaj, ne zaznamuje preostanka njenega življenja,« je za CNN dejal O'Malley in dodal, da njegova stranka še išče restavracijo, kjer bi po prestani zaporni kazni odslužila še drugi del obsodbe. Za CNN je spregovoril tudi sodnik, ki je zamisel o nekoliko nenavadni kazni dobil nekaj dni pred obsodbo.

»Posnetek njenega nasilnega vedenja je zakrožil po spletu in vsakič, ko sem si ga ogledal, me je bolj razburil. Nato sem začel razmišljati, kaj še lahko naredim, da ne bo ta ženska samo sedela v zaporu, to se mi ni zdela primerna kazen za njeno dejanje,« je pojasnil Gilligan.