V letalski nesreči umrl producent

Težave naj bi se začele že petnajst minut po vzletu: pilot si je prizadeval zasilno pristati na mednarodnem letališču Las Americas, a je letalo že prej zagorelo in strmoglavilo, poročajo ameriški mediji.

Zasebno letalo s šestimi potniki in tremi člani posadke na krovu je bilo namenjeno v Orlando na Floridi, vzletelo pa je z mednarodnega letališča Las Isabela blizu prestolnice Dominikanske republike Santo Domingo. Umrlo je vseh devet, poročajo ameriški mediji, med njimi je bil tudi znan glasbeni producent iz Portorika Jose Angel Hernandez z umetniškim imenom Flow La Movie. Hernandez, star je bil 38 let, je bil veliki zvezdnik reggaetona, z njim pa sta potovala še 31-letna žena Debbie Von Marie Jimenez Garcia in njun štiriletni sin Jayden. Na krovu so bili še trije potniki, 21-letni Keilyan Hernandez Pena, 18-letni Yeilianys Jeishlimar Meléndez Jiménez in 13-letni Jesiel Yabdiel Silva, ter člani posadke, venezuelski pilot, 47-letni Luis Alberto Eljuri Tancredo, 32-letni dominikanski kopilot Emilio Herrera in dominikanska stevardesa, 26-letna Veronica Estrella. Heliodas Aviation Group, lastnik letala, je že napovedal temeljito preiskavo in izrekel sožalje prizadetim svojcem.

O vzroku nesreče uradno za zdaj še ni ničesar znanega, čedalje glasnejše pa so govorice, da letalo ni bilo ustrezno tehnično pregledano in da sploh ne bi smelo vzleteti.

Na družabnih omrežjih mnogi objokujejo smrt glasbenega ustvarjalca, ki je nedavno predstavil novo uspešnico Karma. V svoji bogati karieri je sodeloval s številnimi glasbeniki s Floride in iz Latinske Amerike ter se podpisal pod številne hite, med največjimi je nedvomno Te Bote.