V hudi nesreči umrlo najmanj 21 ljudi

V osrednjem delu Bolivije je avtobus zdrsnil s ceste 300 metrov globoko. Pri tem je umrlo najmanj 21 ljudi, še 12 pa jih je poškodovanih, poročajo bolivijski mediji. Do nesreče je prišlo v ponedeljek zvečer na poti iz kraja Morochata v Quillacollo, kakih 70 kilometrov stran od večjega kraja Cochabamba. Vzrok nesreče še ni znan.



V Bolivijii pogosto prihaja do nesreč na ozkih in neutrjenih gorskih poteh. Marca je podobno v globel zdrsnil avtobus na poti med mestoma Santa Cruz de la Sierra in Cochabamba. Umrlo je 20 ljudi. Julija pa je v nesreči avtobusa, ki je nad krajem Chataquila padel v prepad več kot 100 metrov globoko, umrlo 34 ljudi.

