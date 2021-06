V hudem trčenju na Hrvaškem umrla 31-letna Slovenka

V današnji prometni nesreči v kraju Sveti Juraj nedaleč Senja na Hrvaškem sta umrla 31-letna slovenska državljanka in 63-letni domačin, medtem ko je 26-letni slovenski državljan hujše poškodovan. Do nesreče je prišlo ko je slovenski par na motorju trčil v pešca, ki je prečkal cesto, je objavila hrvaška policija.



Nesreča se je pripetila ob 9. uri na državni cesti v Svetem Juraju, ko je 63-letnik nepazljivo prečkal cesto na kraju, kjer ni prehoda za pešce. V njega je trčil motor s slovensko registracijo. Po trčenju je motor odletel še v steno ob cesti.



Na kraju dogodka sta umrla potnica na motorju, 31-letna Slovenka ter 63-letni pešec. Voznik motorja, 26-letni Slovenec pa je hudo poškodovan in je na zdravljenju v reškem kliničnem centru, je še sporočila tamkajšnja policijska uprava na svoji spletni strani.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: