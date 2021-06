V grozljivem verižnem trčenju umrlo kar devet otrok

V soboto je v verižnem trčenju vozil v ameriški zvezni državi Alabama umrlo deset ljudi, od tega devet otrok in mladostnikov. Osem med njimi je bilo potnikov v kombiju, ki je prevažal otroke, stare od štiri do 17 let. V drugem vozilu sta umrla 29-letni moški in njegova devet mesecev stara hči.



Nesreča se je 55 kilometrov južno od prestolnice Montgomery zgodila zaradi mokre ceste po tropskem neurju, ki je konec tedna v Alabami zahtevalo skupaj 13 življenj. Neurje je povzročilo hudournike in tornade ter uničilo več deset hiš.



Otroci v kombiju, udeleženem v nesreči, so bili varovanci doma za zlorabljene in zanemarjene otroke. Vračali so se s počitnic na plaži Alabame na dekliški ranč okrožja Tallapoosa, ki ga upravlja združenje šerifov Alabame. Kombi se je po trčenju vnel in iz ognja jim je uspelo rešiti le ravnateljico ranča Candice Gulley. Med mrtvimi sta tudi njena otroka, stara štiri in 16 let.



Nacionalni odbor za varnost v transportu je na prizorišče nesreče poslal deset preiskovalcev, ki se bodo med drugim osredotočili na razne vidike tehnologij v vozilih in iskanje vzrokov za požare.

