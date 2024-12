V avtu slovenskih registrskih oznak našli neverjetno količino denarja (FOTO)

Državljan Bosne in Hercegovine je poskušal čez mejo v sosednjo Hrvaško pretihotapiti gotovino, a so ga ustavili policisti in mu pregledali avto. V njem so našli skrite ogromne količine denarja, ki je bil najverjetneje namenjen se bolj severno, moški je namreč vozil avto slovenskih registrskih oznak.

Večino gotovine je skril v avtu. FOTO: Carinska Uprava Hrvatske

V njem se je skrivalo 43.000 švicarskih frankov (46.321 evrov), moški pa si je denar natlačil tudi v jakno, v žepu je imel še dodatnih 6150 frankov (6625 evrov), v denarnici pa 800 evrskih bankovcev. Skupno torej 53.746 evrov.

Policisti so mu zaradi prekrška izdali plačilni nalog v višini 13.200 evrov, ali je globo poravnal kar z denarjem, ki ga je imel pri sebi, pa ni znano.