V Avstriji strmoglavilo manjše letalo, ki je letelo iz Zagreba, umrli štirje

V strmoglavljenju manjšega športnega letala, ki je v četrtek popoldne letelo iz Zagreba proti Salzburgu, so umrle štiri osebe. Letalo je strmoglavilo v Lungauu v osrednji Avstriji, je v petek sporočila avstrijska policija.

Letalo cirrus SR-20 je malo pred 14. uro vzletelo iz hrvaške prestolnice, ciljno letališče pa je bilo Salzburg. Okoli 15.45 je letalo strmoglavilo v gozd na neprehodnem terenu na Passeggen, gorskem grebenu v občini St. Andrä im Lungau.

Reševalci so do razbitin letala prišli, ko so bili potniki že mrtvi. Identiteta žrtev še ni znana. Prav tako ni znan vzrok strmoglavljenja.

Vzrok ni znan

Državni urad kriminalistične policije v Salzburgu je prevzel preiskavo in poklical strokovnjaka za letalske nesreče. Državni tožilec je odredil zaseg razbitin letala in obdukcijo.

Reševanje sta oteževala stalen dež in strm teren. Ponoči so člani Prostovoljnega gasilskega društva Sv. Andrä, Tamsweg in Ramingstein ter člani gorske reševalne službe Tamsweg razbito letalo prepeljali na strokovno oceno v prostore oddelka za vzdrževanje cest Mauterndorf.

Mediji povzemajo besede očividca, ki naj bi slišal udarec in obvestil reševalne službe. Vreme je bilo v Lungauu v času nesreče ocenjeno kot težko za vizualne lete – zaradi delno gostih oblakov in turbulence vetra.

Poleg tega je navedeno, da je bilo strmoglavljeno letalo standardno opremljeno z zasilnimi padali, ki se aktivirajo s pomočjo eksplozivnega naboja. Vendar sistem za reševanje očitno ni bil aktiviran, še poroča 24sata.hr.