V Afriki ugrabili avstrijsko državljanko, niti njen stražar ni mogel pomagati

V Nigru so ugrabili Avstrijko, ki je v severnem mestu Agadaz živela skoraj 30 let, so danes za avstrijsko tiskovno agencijo APA potrdili pri avstrijskem zunanjem ministrstvu. Avstrijsko veleposlaništvo v Alžiru, ki je pristojno tudi za Niger, je sporočilo, da je v stiku s partnerskimi državami, delegacijo EU in regionalnimi oblastmi.

Podrobnosti o ugrabljeni Avstrijki niso podali, je pa avstrijski časnik Kronen Zeitung poročal, da gre za 73-letnico, ki je aktivna na področju razvojne pomoči.

Po navedbah lokalnih časnikov v Nigru so ugrabitelji Avstrijko presenetili na njenem domu, kjer so prisilili njenega stražarja, da je odprl vrata, nato pa so jo odvlekli v vozilo.