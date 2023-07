Upanja, da bodo Emila (2) našli živega, je vse manj, deček je izginil že konec tedna

Obsežno iskanje pogrešanega dveletnega dečka Emila v francoskih Alpah so za danes prekinili, preiskovalci pa napovedujejo, da se bodo zdaj osredotočili na oceno že zbranih dokazov.

Deček je bil v soboto, ko je izginil, pri starih starših. Dva človeka sta ga videla hoditi po ulici v Hut Vernet, majhni vasici s 25 prebivalci.

Okrožni državni tožilec Remy Avon je sporočil, da obsežno iskanje ni prineslo nobenih sledi za rešitev skrivnosti dečkovega izginotja in da ne bodo več poslali novih ekip, da bi ga poiskali. »Preiskava vzrokov njegovega izginotja se bo nadaljevala, predvsem z analizo precejšnje količine obvestil in elementov, zbranih v štirih dneh,« je povedala tožilka.

Iskalo ga je več 100 vojakov

Pristojni so že prej opozorili, da je z medicinskega vidika po 48 urah glede na starost otroka in trenutno visoko temperaturo njegovo življenje zelo ogroženo. Teren na območju iskanja je hribovit in razgiban s številnimi potoki.

Pogrešanega dečka Emila išče več sto vojakov in prostovoljcev, sporočilo njegove matere so po zvočniku oddali iz helikopterja. Cilj je, da deček reagira, če se nekje skriva.

Spomnimo, deček je izginil v soboto popoldne, ko se je igral na dvorišču starih staršev. Izkoristil naj bi trenutek nepazljivosti, medtem ko sta pakirala stvari v avto.

V hiši v tej vasi družina preživlja zadnjih 20 let počitnice, poroča telegraf.rs.