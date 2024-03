Umrl 16-letni slovenski plezalec, pri sestopu odpel varnostni pas, ker je pozabil nahrbtnik

Včeraj ob 15.28 je v Narodnem parku Paklenica, na znameniti skali Anića kuk, umrl mlad slovenski plezalec .

»Preko županijskega centra 112 je dežurni telefon HGSS Zadar prejel obvestilo o nesreči plezalca v smeri Kamasutra v Anića kuku v Nacionalnem parku Paklenica. Na kraj nesreče sta kmalu po klicu prispela dva pripadnika gorske reševalne, ki sta se slučajno znašla v bližini in ugotovila, da je oseba padla z velike višine in da poškodovani plezalec ne daje znakov življenja. Vzporedno s tem je stekla akcija izvleka trupla poškodovane osebe, mlajšega tujega državljana. V akciji je sodelovalo 13 članov HGSS iz sedmih postaj. Ponesrečenca so ob 18.30 v kanjonu Velike Paklenice predali mrliškemu ogledniku in policistom,« so sporočili iz HGSS Zadar in izrazili sožalje družini in prijateljem tragično preminulega plezalca.

Slobodna Dalmacija ob tem poroča, da so izvedeli od tiskovne predstavnice PU Zadar Ivane Grbin, gre za komaj 16-letnega slovenskega državljana, ki je plezal v družbi še treh plezalcev. Nesreča se je zgodila ob vznožju spusta. Po neuradnih podatkih, je mladi plezalec v nekem trenutku snel varnostni pas, da bi vzel pozabljen nahrbtnik, izgubil ravnotežje in padel z višine 50 metrov ter na umrl. Truplo so prepeljali v Zadar, kjer bodo opravili obdukcijo, obvestili pa so tudi starše mladega plezalca.

Anića kuk je najbolj znana skala Velebita in izziv za mnoge plezalce. S samega vrha Anića kuka, 712 metrov nad morjem, je lep razgled proti Podvelebitskemu kanalu in kanjonu Velike Paklenice ter proti severu v smeri Buljme, Vaganskega vrha in Svetega brda. Anića kuk je že 70 let privlačen za številne plezalce z več kot 100 organiziranimi smermi. Kljub temu velja za nevarno skalo in vsake toliko vzame človeško življenje. Ob vznožju so v opomin plošče s številnimi vklesanimi imeni padlih plezalecev. Na njih bo žal dodano ime mladega slovenskega plezalca.

Leta 2021 je pri padcu z Anića kuka umrl 56-letni tuj državljan, prav tako je umrl na kraju nesreče.