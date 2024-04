Somalec zadavil nosečo Švedinjo (20), je kriva njegova mama?

To je primer, ki je šokiral cel svet. Somalec, ki biva na Švedskem, je svojo nosečo švedsko partnerico, ki je bila v sedmem mesecu nosečnosti, zadavil, ker naj njegova mati ne bi odobravala razmerja z belko.

20-letno Sago Forsgren Elneborg so našli zadavljeno doma, v švedskem mestu Örebro, šlo pa naj bi za umor iz »časti«, saj naj bi se njen partner Mohamedamin Abdirisek Ibrahim sramoval, da ima otroka z nemuslimanko.

Daily Mail je izsledil Ibrahimovo mamo in odločila se je prekiniti molk ter spregovoriti o primeru. 42-letna Istar Yusuf Nuh trdi, da ne gre za njen »protišvedski fanatizem« in vztraja, da bi Sago toplo sprejela v svojo družino, pa tudi nerojenega vnuka, s katerim je bila noseča.

Trdi, da njen sin partnerke nikoli ni pripeljal domov in je predstavil, zato naj vse do umora ne bi vedela zanjo. Enako pravi za nosečnost.

»Vesela bi bila, če bi Amin pripeljal dekle, in meni bi bilo vseeno, ali je Švedinja ali ne. Vesela bi bila, če bi me predstavil in če bi izvedela, da bom postala babica. Vseeno bi mi bilo, če bi šlo za zunajzakonsko nosečnost, saj bi bil to otrok mojega sina,« je povedala osumljenčeva mati.

Tradicionalna družina

Na vprašanje, ali ve, ali imata Ibrahim in njegov mlajši brat dekleta, je odgovorila: »Ne, o tem ne vem nič.«

Tožilci trdijo, da je Ibrahim odraščal v družini, kjer je veljalo, da razmerje z »belo žensko« ni »pravo« in da »mora hoditi z žensko iste kulture«. Dveletno zvezo naj bi skrival pred mamo, ker je ne bi mogla sprejeti.

Vendar mati trdi, da bi njen sin, ki mu bližnji rečejo Amin, imel njeno dovoljenje za razmerje z nemuslimanskimi dekleti.

»Seveda, zakaj pa ne. Lahko ima katerokoli punco, ki jo hoče, zame to ni problem. Sama sem bila najstnica, ko sem rodila sina,« je dodala.

Idilična skandinavska država je polna medkulturnih trenj. FOTO: Shutterstock

Navedla je še, da je policiji povedala, da je hči njene sestre poročena z moškim iz Švice, zato sprejem Sage v družino ne bi bil »čuden«. Ona in Aminov oče menda ne bi zavrnila Sage iz »kulturnih razlogov« zato naj ne bi imel razloga za strah.

Tožilka Elizabeth Anderson je za Daily Mail povedala, da Nuhova niti njena družina nista osumljeni in da Amin še naprej trdi, da je nedolžen.

»Ne morem dajati nobenih izjav, dokler se primer ne konča,« je dejala, a tožilstvo verjame, da je zgradilo dober primer in bo lahko dokazalo, da je Amin svoje dekle ubil iz sramu.

Na spletu je iskal o umoru ploda

Policija pravi, da se je Ibrahim zelo trudil, da bi prepričal Sago, naj naredi splav, in ko ga je zavrnila, je začel po internetu iskati načine, kako preprečiti rojstvo. Detektivi so potrdili, da so na njegovem telefonu našli različna iskanja z izrazi, kot so »fetusi in splav«.

Raziskoval je, kako zadati brco v trebuh in bral o mrtvem plodu v maternici. Druga iskanja so vključevala »smrt ploda zaradi udarca in smrt ploda v trebuhu« ter »ali lahko plod umre in kaj lahko ubije plod?« Iskal je še, ali je v islamu sprejemljivo, da ne nosi odgovornosti za svojega otroka.

Policija je odkrila sporočilo, ki ga je poslal Sagi, to se glasi: »Živim za svojo družino. Imel sem dovolj težav in skoraj sem povzročil ločitev staršev, želim ohraniti mir v hiši. A hkrati se nočem potuhniti in ne morem iz te situacije, vendar ne vem, kaj naj naredim, prisežem.«

Umor iz časti?

V obtožnici je tožilka Elisabeth Anderson zapisala: »Mohamedamin Abdirisek Ibrahim je ubil Sago Forsgren Elneborg z zadušitvijo in davljenjem s pritiskom na njen vrat ter vplival na njen sapnik in pretok krvi v njene možgane.«

V izjavi je dodala: »Mislim, da se je umor zgodil v kontekstu časti, ker je moški želel ohraniti ali povrniti svojo čast in čast svoje družine, zato je ubil žensko, ki je nosila njegovega otroka.«

V sporočilih, ki jih je poslal dekletu, je Ibrahim zapisal, da bo svojim sorodnikom povedal o njunem odnosu in otroku, poslal jih je na noč umora. Zaradi tega naj bi bil živčen. »Počutim se, kot bi mi srce bilo v želodcu,« ji je sporočil.

Saga ga je poskušala pomiriti in mu obljubila, da bo vse v redu. V zadnjem sporočilu, ki ga je poslal svoji partnerki, je Ibrahim trdil, da je za nosečnost povedal eni osebi.

Državna tožilka trdi, da je Ibrahim nato odšel v Sagino stanovanje, kjer jo je nasilno zadavil s kablom nočne svetilke, poroča lokalni časopis Aftonbladet. Tudi njun nerojeni otrok je umrl.

Ni dokazov, ki bi kazali, da je Ibrahimova družina vpletena v umor ali da bi želela, da jo ubijejo, poročajo lokalni mediji.

Veselila se je materinstva

Andersonova navaja, da je bila Saga navdušena nad tem, da bo postala mama. Otroka naj bi obdržala, tudi če ne bi imela podpore partnerja.

»Bila je tako srečna. Načrtovala je, da se bo preselila v novo stanovanje in začela življenje kot mlada mamica. To je najhujše, kar si lahko predstavljam,« je Sagina mati povedala za švedski medij Nerikes Allehanda.

Ibrahim ni verjel, da bo njegova družina živela »častno«, če bo otroka zapustil, a je to dekletu zamolčal, da se ne bi počutila krivo in da ne bi »otroka odpeljala«.

Tožilstvo trdi, da so pod Saginimi nohti našli Ibrahimov DNK.

Sojenje naj bi se začelo 10. aprila, skoraj leto dni po umoru, obtoženi pa še naprej zanika vse navedbe. Policiji je med zaslišanjem povedal, da je svoje dekle ljubil in še vedno ne more verjeti, da je ni več. »Devet mesecev že ne morem verjeti, da je umrla.«