Ubila moža in skočila z balkona, na koncu jo je izdal mobilni telefon

V hrvaški prestolnici je glavna tema smrt 55-letnega moškega, ki naj bi ga z nožem v nedeljo popoldne ubila njegova štiri leta starejša žena. Da z njim nekaj ni v redu, so posumili njegovi sorodniki, saj ga od petka niso mogli dobiti na telefon. Zbali so se, da mu je kaj hudega naredila njegova žena, ki ima že dlje psihične težave.

V nedeljo so se zato odpravili do njunega stanovanja v četrti Dubrava, a jim 59-letnica ni želela odpreti vrat, ampak jim je le odgovorila, da je šel mož ven na kavo. Da sorodniki ne bi bili še bolj sumničavi, jim je z moževega telefona poslala sporočila, v katerih se je izdajala zanj in zatrjevala, da je z njim vse v redu.

55 let je bil star storilkin mož.

A svojcem kljub temu nekaj ni dalo miru in so poklicali policijo, ta je začela iskati lokacijo mobilnega telefona in kaj hitro ugotovila, da je naprava v stanovanju. Po prihodu gasilcev so vdrli v stanovanje in na tleh zagledali mrtvega moškega, njegova žena pa se je medtem vrgla z balkona na dvorišče. Pri tem se je huje poškodovala.

Sosedi so medijem razložili, da je zanjo ves čas skrbel mož in da bi se morala zdraviti zaradi psihičnih težav, a je to ves čas odklanjala. »Iz tega stanovanja se je ves čas slišalo kričanje, saj sta se veliko prepirala. Ampak v zadnjih dneh je bil pa mir. Bilo je neobičajno tiho,« so pripovedovali.