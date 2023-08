Ubil ženo, ko se je vrnila s hčerine poroke, in še sebe: znan motiv

Motiv hudega zločina v Živinicah v Bosni in Hercegovini, v katerem je moški v nedeljo ubil svojo ženo in nato naredil samomor, je ljubosumje poročajo lokalni mediji.

Potem ko je ministrstvo za notranje zadeve tuzlanske županije potrdilo, da je policija sinoči v hiši v naselju Podgajevi v Živinici našla trupli ženske in moškega s strelnimi ranami ter da je celoten primer označen kot umor in samomor, so mediji objavili, da je bil storilec, ki je naredil samomor Mevludin Aljić (58), medtem ko je bila partnerka Tahira Čamdžić (52) ubita.

Motiv je ljubosumje?

Portal Dnevni avaz je objavil, da je bil motiv zločina ljubosumje. Aljić naj bi bil s Tahiro v zunajzakonski zvezi, ubil pa jo je po prepiru takoj po njeni vrnitvi iz Nemčije, kjer se je udeležila hčerkine poroke.

Aljić žensko ustrelil s pištolo, podatkov o tem, da bi ga že kdaj obravnavali na policiji, pa ni.

Umor in samomor sta sledila deset dni po tem, ko je moški v Gradačcu ubil svojo bivšo partnerko, ki jo je pred tem brutalno nadlegoval, in vse skupaj objavil v oddaji na družbenem omrežju. Zatem je ubil še dva moška in ranil še tri ljudi, nato pa naredil samomor.

Vse okoliščine tega zločina še niso razjasnjene, morilec pa še danes ni pokopan, saj njegovi družinski člani še vedno nočejo vzeti trupla iz mrtvašnice.