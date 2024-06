Kaj se dogaja s predsednikom Bidnom? Poglejte, kaj vse je ušpičil pri naših sosedih (VIDEO)

Voditelji skupine sedmih najbolj razvitih gospodarstev sveta (G7) so se v četrtek zbrali na vrhu v južni Italiji. Glavne teme večdnevnega srečanja bodo številne globalne krize in izzivi, vključno z nadaljnjo podporo Ukrajini v boju proti Rusiji in vojno v Gazi.

Je pa ameriški predsednik Joe Biden s svojim nenavadnim obnašanjem znova poskrbel, da je danes glavna zvezda družbenih omrežij.

Sedem voditeljev je namreč na sprejemu pozdravil tudi jadralni padalec s transparentom, na katerem je pisalo »G7 Italia 2024«. Medtem ko so drugi občudovali omenjeno predstavo, se je Biden obrnil v drugo smer in gledal nekam v daljavo. Ustavila ga je gostiteljica Giorgia Meloni, ki ga je potrepljala po rami in mu pokazala, da je trenutno dogajanje v povsem drugi smeri.

Manjkal na večerji, Melonijevo pustil čakati 20 minut

To pa ni bilo edino, kar je v četrtek na vrhu G7 ušpičil Biden. Iz neznanega razloga se ni udeležil skupne večerje, razloga za Bidnovo odsotnost pa v Beli hiši niso navedli.

81-letnik pa je že pred tem poskrbel za šaljivo nejevoljo gostiteljice, italijanske premierke Giorgie Meloni, saj jo je na sprejemu pustil čakati več kot 20 minut. Melonijeva je vsakega od udeležencev ob prihodu na vrh v letovišču Borgo Egnazia osebno pozdravila. A na Bidna čakala več kot 20 minut.

»Dame se ne pusti čakati na tak način,« je po poročanju italijanske tiskovne agencije Ansa predsednika ZDA v šaljivem tonu podučila Meloni.