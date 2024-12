Turist v Egiptu doživel grozljiv napad! Nakupoval je, ko mu je nekdo nenadoma prerezal vrat

Britanski državljan Belgin Seitmola (33) iz Lutona je na počitnicah v Egiptu doživel šokanten napad, med katerim so mu prerezali vrat. Incident se je zgodil 6. decembra, ko je v Sharm El-Sheikhu nakupoval v supermarketu. Napad je označil kot »nesmiseln izbruh nasilja«. Zdaj se v bolnišnici bori za življenje.

Kljub temu da Združeno kraljestvo ni izdalo posebnih opozoril glede potovanj v priljubljeno obmorsko letovišče ob Rdečem morju, Belgin zdaj poleg okrevanja nosi še veliko finančno breme zaradi naraščajočih stroškov zdravljenja, poroča Mirror.

Belgin, romunski IT-inženir, je svoje tragične izkušnje delil na spletu in zapisal: »Znašel sem se v situaciji, ki si je nikoli nisem mogel predstavljati. Pred nekaj dnevi, medtem ko sem nakupoval v supermarketu v Egiptu, sem postal žrtev nesmiselnega nasilja. Napadel me je kriminalec brez kakršnega koli razloga ali provokacije.«

Na robu smrti, staknil še infekcijo

Po napadu je bil prepeljan v mednarodno bolnišnico, kjer mu ob strani stoji mati Omer Sena (55). Ker okrevanje poteka počasi, bo božične in novoletne praznike preživel na bolniški postelji.

Nakupoval je, ko mu je nekdo prerezal vrat. FOTO: Mohamed Abd El Ghany Reuters

Mati je razkrila grozljive podrobnosti sinovega stanja: »Po napadu je moral prestati traheotomijo, ki je povzročila okužbo prsnega koša, zaradi česar mu je srce prenehalo biti. Zdravniki so ga uspešno oživili in ga priklopili na mehansko ventilacijo. Kljub hudi poškodbi so ga zdravniki rešili, in zdaj se počasi prebija nazaj. Bil je uničen in na robu smrti, vendar upam, da ga lahko še rešijo. To je moja največja želja.«

Sovražijo turiste?!

Omer je turiste posvarila pred nevarnostmi v Sharm El-Sheikhu: »To mesto ni varno za turiste. Nekateri ljudje sovražijo turiste, zdi se, kot da jih lovijo in napadajo. Moj sin je bil v supermarketu, nakupoval je hrano, ko ga je brez kakršnega koli razloga napadel in mu prerezal vrat. Edini razlog za napad je bil, da je turist.«

Belgin se je s čustvenim apelom obrnil na javnost in prosil za pomoč: »Vaše donacije bodo neposredno namenjene kritju mojih medicinskih stroškov, rehabilitacije in podpore, ki jo potrebujem, da si opomorem od te strašne izkušnje.«