Truplo pogrešane deklice (2) našli v reki

Potapljači so v torek zjutraj v reki Lauchert našli truplo dveletne Melisse iz Bingen-Hitzkofena. Deklica je bila pogrešana od nedelje, ko se je ob 17. uri izmuznila iz družinskega doma. Ko so prijavili njeno izginotje, so sprožili iskalno akcijo in jo iskali na območju petih kilometrov.

Tiskovna predstavnica policije Daniela Baier je povedala, da je pes zaznal Melissin vonj in da se je pot končala pri reki. Po prvih podatkih vse kaže na to, da je nedaleč od doma v pižami padla v reko in nesrečno utonila.

Do katastrofe je prišlo, ko je deklica v trenutku nepazljivosti zapustila dom. Starši so policiste na pomoč poklicali okoli 18.30 in prijavili njeno izginotje, da je ni, pa so ugotovili okoli 17. ure. Policisti so sprožili iskalno akcijo. Iskali so jo v strugi reke Lauchert, ki teče mimo njenega doma. V obsežni akciji je sodelovalo 180 pripadnikov intervencijskih služb, uporabljali so tudi drone in termovizijske kamere.

Potapljači so deklico iskali v motni in ledeni vodi reke, iskanje pa jim je oteževala gosta megla.