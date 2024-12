Tragična smrt mlade televizijske voditeljice! Slovo naznanili v živo med poročili (VIDEO)

Lokalna arizonska novinarka Ana Orsini, znana voditeljica KOLD News13, je umrla pri komaj 28 letih. Njeno smrt sta javnosti sporočila sodelavca Tyler Butler in Carsyn Currier med večernimi poročili, pri čemer sta razkrila, da vzrok smrti še ni znan. Anino družino so že obvestili in ji nudijo podporo.

»Naša ljubljena prijateljica in sovoditeljica Ana Orsini je prejšnji teden nepričakovano umrla,« je povedal Butler v čustvenem nagovoru med oddajo. »Tisto, kar ste videli na ekranu – njen humor, energija in iskriva osebnost –, enaka je bila tudi v zakulisju, če ne še bolj izrazita.« Currierjeva, ki ni mogla zadržati solz, je dodala: »Vsi smo pretreseni.« Med govorom sta se sodelavca držala za roke in se skupaj spominjala ljubljene kolegice.

Kratka, a izjemna kariera

Ana Orsini je svojo kariero začela leta 2018 kot voditeljica in poročevalka v Lubbocku v Teksasu, potem ko je diplomirala na univerzi Texas A&M. Po treh letih na NewsWatch 12 se je junija 2023 pridružila ekipi KOLD News13 v Tucsonu v Arizoni. V času svojega kratkega, a izjemnega delovanja je pustila globok pečat tako med sodelavci kot med gledalci.

Butler in Currier sta po oddaji delila spomine na Ano tudi na družbenih omrežjih. Butler je v ganljivem zapisu na facebooku opisal Ano kot strastno zagovornico živali, z velikim smislom za humor in globoko predanostjo svoji družini. »Ana je bila edinstvena. Bila je premlada, a jo bomo vedno nosili v spominu,« je zapisal.

Currierjeva je na instagramu Ano opisala kot izjemno prijateljico ter neprecenljivo sodelavko. »Bila je močna, pogumna in neponovljiva. Njena energija in ljubezen do družine sta bili osupljivi. Bila je ponosna hči, sestra in najboljša pasja mama svojemu ljubljenčku Harleyju.«

Posvetila in videopokloni

KOLD-ov meteorolog Cory Kowitz je delil videopoklon z nekaterimi Aninimi najljubšimi trenutki na zaslonu. »Čeprav smo z Ano delali le kratek čas, je bila vodja jutranje ekipe in prijateljica mnogim,« je zapisal na platformi X.

Ashe Hajek, nekdanja producentka NewsWatch12, je Ano opisala kot »neustavljivo«. Spomnila se je njenega značilnega stila, ko jo je prvič srečala: »Od glave do pet v rožnati barvi.« Hajekova je poudarila, da je Ana vedno spodbujala sodelavce, naj ostanejo zvesti sami sebi, in jih učila, kako najti lastno moč.

Vzrok še ni znan

Vzrok Anine smrti še ni bil razkrit, kar je odprlo številna vprašanja.

Kljub temu bodo spomini na njeno izjemno osebnost in delo še dolgo odmevali med njenimi prijatelji in oboževalci.