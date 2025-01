Tragična nesreča tovornjaka! Prevažal svate in se zaletel, umrlo 71 ljudi (FOTO)

V hudi prometni nesreči v južni Etiopiji je življenje izgubilo 71 ljudi, ko je tovornjak, ki je prevažal svate, zapeljal z mostu v reko. Nesreča se je zgodila v bližini mostu Gelan v regiji Bona Zuria Woreda, Sidama, 29. decembra.

Po navedbah lokalnih oblasti je bil tovornjak, namenjen prevozu gostov s poročnega slavja, preobremenjen, kar je verjetno prispevalo k nesreči. Vozilo se je na ovinkasti cesti približevalo reki, ko je zapeljalo z mostu in pristalo v vodi. Potniki so bili ujeti v vozilu, medtem ko so lokalni prebivalci hiteli v vodo, da bi pomagali reševati nesrečneže.

Trenutno je število smrtnih žrtev naraslo na 71, med njimi 68 moških in 3 ženske, pet ljudi pa je še vedno v kritičnem stanju v bolnišnici Bona General. Prometni policisti v regiji so potrdili, da je bil tovornjak preobremenjen, kar naj bi bil glavni vzrok nesreče.

Priče opisujejo grozljive prizore

Na kraju nesreče so se zbrali lokalni prebivalci in poskušali iz razbitin rešiti ujete. Fotografije s kraja dogodka prikazujejo množico ljudi, ki se je zbrala okoli reke, ter modre ponjave, ki naj bi pokrivale trupla žrtev. Oblasti so izrazile sožalje družinam umrlih, mnoge med njimi so v nesreči izgubile več članov, ki so skupaj potovali na tovornjaku.

Wosenyeleh Simion, predstavnik regionalne vlade Sidama, je za Reuters potrdil število smrtnih žrtev in stanje preživelih. »Pet oseb je v kritičnem stanju in prejema zdravljenje v bolnišnici,« je dejal. Regionalni zdravstveni urad je na družbenih omrežjih sprva sporočil, da je nesreča zahtevala 66 življenj, a je kasneje število naraslo, ko so našli dodatna trupla.

Sidama, regija približno 300 kilometrov južno od glavnega mesta Addis Abeba, je znana po svoji težavni prometni infrastrukturi, kar pogosto vodi do prometnih nesreč. Oblasti so po tragediji poudarile potrebo po boljšem nadzoru nad prometnimi predpisi in varnostjo na cestah.

Etiopske oblasti so izrazile globoko sožalje družinam umrlih in napovedale nadaljnje preiskave o vzrokih nesreče. Tragedija je še en opomin na tveganja, povezana s preobremenjenimi vozili in pomanjkljivo cestno infrastrukturo, ki pesti mnoge dele države.