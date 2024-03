Tragedija, ki je mesto ne pomni: mlada fanta umrla v nesreči, poznala sta se iz šolskih klopi

Po hudi prometni nesreči, v kateri sta umrla dva mladeniča, se je Gornji Milanovac v Srbiji zavil v črnino. Mladeniča, ki sta umrla na kraju, in mladenič, ki ju je zadel, so se poznali od otroštva.

»Vsi trije so hodili skupaj v osnovno šolo, osem let so delili šolo in bili v istem razredu. Čudoviti in dobri, vzorni mladeniči. Usoda se je z njimi res hudo poigrala. Žrtev Nikola Š. (23) je bil zaposlen v avtoservisu, Radovan B. (23) pa je bil nadarjen nogometaš«, navajajo srbski mediji.

Huda nesreča se je zgodila, ko se vozilo, v katerem sta bila pokojna mladeniča, ni ustavilo pred znakom stop, nato pa je v njun avto trčil A.O. (22). Pridržali so ga, ker je vozil z neprilagojeno hitrostjo.