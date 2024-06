To so objeti prijatelji, ki jih je odnesel grozljiv hudournik: Prosila sem jo, naj ne hodi tja, bila je utrujena

Tragična nesreča, ki se je zgodila na reki Natisone v Videmski pokrajini, je bila usodna za fanta in dve dekleti, ki jih je odnesla poplava. Italijanski mediji so objavili nesrečnikov. To so 20-letna študentka Akademije za likovno umetnost Patrizia Cormos iz Vidma, 23-letna Romunka Bianca Doros in 25-letni Romun Cristian Casian Molnar, ki živi v Avstriji. Bianca je iz Romunije prišla obiskat svoje starše, ki živijo v Vidmu.

Trije mladi so se med kosilom znašli na reki Natisone. Za Patrizio je bil to trenutek sprostitve po napornem dopoldnevu, saj je pred tem opravila izpit na Akademiji za likovno umetnost, kjer se je vpisala v drugi letnik študija 'Notranja oprema in arhitektura'. Nekaj ​​po poldnevu se je srečala s prijateljicama, ki sta jo prišla obiskat, piše Corriere del Veneto. Odpravili so se na majhno plažo ob reki Natisone, pod rimskim mostom Premariacco, kjer so se odločili, da skupaj preživijo nekaj časa in se fotografirajo. »Prosila sem jo, naj ne gre, ker je utrujena,« pove Patriziina mama za Messaggero Veneto. Tudi večer prej je šla v službo. Potem pa mi je rekla 'Daj no, ne jezi se, pusti me' in tako sem ji končno rekel 'V redu, ljubica, pojdi'.«

Da so v težavah, je prvi spoznal mimoidoči, ki je zaslišal vpitje z Rimskega mostu v Premariaccu, slabih 15 kilometrov od Vidma, in sprožil alarm. To je bil začetek mučnega niza: klic gasilcev, umirjanje mladih, ki so se skušali upirati sili vode, in skupina ljudi, ki so snemali z mobilnimi telefoni.

Trupli deklet so po poročanju agencije Ansa našli nedaleč od rimskega mostu, kjer so dekleti nazadnje opazili. Pri iskanju trojice so sodelovali gasilci, civilna zaščita in gorski reševalci, tudi s helikopterji in droni. Huda neurja na severovzhodu Italije so divjala od četrtka. Poleg Furlanije-Julijske krajine je poplavljalo tudi v deželi Benečija (Veneto).