To je srce parajoča zgodba mamice, ki je umrla pri 33, da bi rešila svojega otroka

Ženska z imenom Azzurra Carnelos je umrla, potem ko se je odločila prekiniti kemoterapijo za zdravljenje raka dojke, da bi rodila sina.

Leta 2019 je Azzurra prejela diagnozo raka na dojki. Na zdravniški pregled se je odpravila le zato, ker se ji je sanjalo o njeni babici Nori, ki je umrla zaradi raka na dojki. Babica ji je v sanjah predlagala, da gre k zdravniku na mamografijo.

Po diagnozi je Italijanka začela s kemoterapijo. Zdravljenje je bilo uspešno in Azzurra je bila v remisiji.

Z možem Francescom Faverom sta si želela družino in leta 2022 je Azzurra izvedela, da pričakuje otroka. Na žalost pa je višji finančni analitik naslednje leto po še enem zdravniškem pregledu ugotovil, da se je rak vrnil, tokrat v bolj agresivni obliki. Azzurra je bila postavljena pred srce parajočo odločitev: ali bo nadaljevala z zdravljenjem, ki bi ogrozilo zdravje njenega otroka, ali pa ga prekiniti in tvegati svoje življenje. Azzurra se je odločila za slednjo možnost in v 32. tednu nosečnosti prekinila kemoterapijo. »Dajali so ji samo zdravila, ki niso škodovala plodu, potem pa je morala prenehati tudi s temi,« je za La Repubblica povedal Francesco, ki je pustil službo, da bi bil ob svoji ženi v njenih zadnjih dneh v bolnišnici.

Zdravniki so ji svetovali, naj preloži rojstvo otroka, da bi lahko čim prej nadaljevala z zdravljenjem.

Azzurra je avgusta 2023 rodila sina Antonia. Kljub zdravniškim prizadevanjem je njen rak med nosečnostjo preveč napredoval, da bi bilo zdravljenje učinkovito.

V soboto (13. aprila) je umrla v svojem domu v Oderzu v Italiji, stara 33 let.

»Z vsakim trenutkom se je soočila s pogumom in prepričanjem. Še vedno se spominjam njenega nasmeha, ko je najina dojenčica začela govoriti 'mami'. Tako je bila kljub vsemu srečna. S svojo žrtvovanjem nam je dala življenje,« je dejal Azzurrin mož.