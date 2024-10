Taksist ubil gosta v lokalu: »Željko je sicer dober človek, pokojnik pa ... o mrtvih le dobro«

Zagrebška policija preiskuje 54-letnika, osumljenega, da je v nedeljo okoli 20. ure v gostinskem lokalu na ulici Senščak v Dubravi pretepel 57-letnika, ta pa je nato umrl. Zaradi hudih posledic pretepa je Vjekoslav T. izgubil boj za življenje v reševalnem vozilu.

Okrog 20. ure je gost lokala, 57-letni Vjekoslav T., domnevno pod vplivom alkohola, glasno komentiral pogovore drugih gostov in jih, po besedah prič, začel provocirati.

Njegovo vedenje ni ostalo brez odziva taksista Željka G. (54), kar je vodilo v glasen prepir in fizični obračun. Taksist je Vjekoslava začel udarjati po glavi, zaradi česar je ta obležal na tleh. Kmalu zatem so na kraj dogodka prispeli reševalci in mu nudili prvo pomoč, a je Vjekoslav T. zaradi hudih poškodb glave umrl na poti v bolnišnico. Reševalci so ga prepeljali na urgenco na Heinzlovi ulici, kjer je bila prisotna tudi policija, ta je takoj začela preiskavo.

Taksista izsledili in prijeli

Sodnik je razglasil smrt in odredil odvzem krvi, da bi potrdili ali ovrgli prisotnost alkohola v času pretepa. Policija je fotografirala truplo, zbrala oblačila in vse potrebne dokaze ter naročila obdukcijo na Inštitutu za sodno medicino in kriminalistiko.

Policija je v pogovorih s pričami v kavarni zbrala informacije o poteku dogodkov in prišla do hiše osumljenega taksista, kjer so ga prijeli in odpeljali na zaslišanje. Z osumljencem so opravili test alkoholiziranosti, medtem ko bo kazenska ovadba prilagojena izsledkom obdukcije – ta bo pokazala, ali bo odgovarjal za povzročitev hudih telesnih poškodb s smrtnim izidom ali za težje kaznivo dejanje.

Veliko pil in povzročal težave

Lokalni prebivalci o osumljenem govorijo kot o dobrem človeku, njegov sorodnik je povedal: »Je človek na mestu, ima otroke, je delaven in zaradi narave svojega dela nikoli ne pije.« O pokojniku pa, čeprav pravijo, da je o mrtvih treba govoriti le dobro, nimajo enakih besed. »Na žalost je sosed veliko pil in delal težave. Bil je vojni veteran, a kaj točno se je zgodilo, naj razišče policija,« je povedal eden od sosedov. V lokalu, kjer se je nesrečni dogodek zgodil, o dogodku niso želeli govoriti.

Po preiskavi bo policija osumljenega taksista predala preiskovalnemu sodniku, ta bo odločil, ali bo potreben pripor ali pa bo osumljenec nadaljeval postopek na prostosti.