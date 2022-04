Streljanje v podzemni železnici, ranjenih 16 ljudi, poročajo o smrtnih žrtvah (VIDEO)

Na postaji podzemne železnice v Brooklynu je med jutranjo konico moški s plinsko masko na obrazu, oblečen v oranžen delavski kombinezon, ustrelil več ljudi, nato pa pobegnil s kraja zločina. Newyorški gasilci in policija so sporočili, da je bilo ranjenih najmanj 13 ljudi. CNN in drugi ameriški mediji poročajo, da je bilo ustreljenih najmanj pet ljudi, pri čemer se sklicujejo na vire v gasilskem oddelku New Yorka.

Do nasilnega incidenta je prišlo na postaji 36. ulice v Brooklynu v Sunset Parku. Sprva je bilo tudi več ugibanj o eksplozivnih napravah, kar pa oblasti doslej niso potrdile. Policija prosi javnost za informacije, ki bi pripeljale do aretacije osumljenca. Napadalec naj bi odvrgel tudi dimno bombo, saj so gasilci prejeli poročila o dimu in streljanju na postaji. Incident je ustavil proge vlakov D, N in R ter povzročil hude motnje po celotnem sistemu v času, ko so ljudje odhajali na delo.

Nasilje na newyorški podzemni železnici v času umirjanja pandemije covida-19 narašča, vendar je doslej šlo za večinoma osamljene primere, kot je porivanje ljudi pod vlak in agresivnost brezdomcev, ki jih mestne oblasti sedaj odstranjujejo s postaj in vlakov.