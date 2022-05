Masaker na osnovni šoli: 18-letnik ubil 14 učencev in učitelja (FOTO)

V streljanju na osnovni šoli v Teksasu je bilo ubitih 14 učencev in učitelj. To je na novinarski konferenci po napadu v mestu Uvalde sporočil teksaški guverner Greg Abbott. Pokol naj bi zagrešil 18-letnik, ki naj bi bil tudi mrtev, je poročala francoska tiskovna agencija AFP. Abbott je napad označil za 'grozljiv in nedoumljiv'. Osumljenec, ki naj bi v šolo po navedbah BBC vstopil s pištolo in verjetno tudi s puško, je mrtev. Ubili naj bi ga policisti, ki so prispeli na kraj streljanja.

Mesto Uvalde leži 135 kilometrov zahodno od San Antonia. Ranjence so prepeljali v lokalno bolnišnico, ki je takoj po napadu sporočila, da so sprejeli 13 otrok, od tega sta bili dve osebi mrtvi ob prihodu. ZDA je nedavno pretresel strelski pohod v supermarketu v Buffalu v zvezni državi New York, v katerem je bilo ubitih deset ljudi, napad komaj 18-letnega storilca pa bil rasno motiviran.

FBI je lani v ZDA po podatkih nemške tiskovne agencije dpa zabeležil 61 strelskih pohodov, kar je za skoraj polovico več kot leto pred tem. Življenje v tovrstnih napadih so izgubili 103 ljudje, 140 je bilo ranjenih.