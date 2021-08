Strašno: truplo več ur ležalo na tleh, ljudje poleg jedli in se veselili

V ponedeljek popoldne se je v središču Zemuna v Beogradu med čakanjem na postrežbo pred restavracijo s čevapčiči nenadoma zgrudil moški srednjih let. Prijel se je za prsni koš in zgrudil na pločnik. Nekdo mu je priskočil na pomoč in ga oživljal, a zaman: moški je bil na mestu mrtev. A to še ni najhujše.



Truplo nesrečneža je sredi dneva v eni najbolj obljudenih in prometnih ulic Zemuna več ur ležalo pred restavracijo, le delno pokrito z manjšo rjuho. Ker gre za eno najbolj obiskanih ulic, kjer se sprehaja veliko ljudi in otrok, so se someščani pokojnika smejali, jedli, sprehajali pse, otroci so se mimo vozili s kolesi, pišejo zgroženo srbski mediji. Dodajajo, da je nujna pomoč ob prihodu le potrdila smrt pokojnega, nato pa odšla. Pristojni so naredili zapisnik, nekaj časa ostali tam, tekle pa so ure. Truplo je okoli 20.30 odpeljalo zasebno pogrebno podjetje.



Srbski mediji še pišejo, da naj bi v takšnih primerih policija poskrbela za prevoz pokojne osebe oziroma poklical ajavni pogrebni servis. Zakaj se to tokrat ni zgodilo, ni znano.

