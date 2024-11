Strašno: Oče dveletnico pet ur pustil zaklenjeno v avtu, umrla je

Dveletna deklica je umrla, potem ko jo je oče v španskem mestu Castellon na vzhodni obali pozabil odpeljati v vrtec in jo pet ur pustil zaklenjeno v avtomobilskem sedežu v zadnjem delu vročega avtomobila, medtem ko je bil v službi. Temperatura na tem območju je dosegla 26 stopinj Celzija, in ko se je oče vrnil, se otrok ni več odzival. Deklico so takoj odpeljali v bolnišnico, a tam so zdravniki ugotovili, da je utrpela srčni zastoj. Kljub trudu jim je ni uspelo oživiti in so jo kmalu razglasili za mrtvo, navaja Mirror.

Policija je sprožila preiskavo zaradi suma umora

Deklica je bil v avtomobilu od 11. do 16. ure. Menda je v tem času nihče ni opazil, šele ko je njen oče končal delo in se vrnil, je ugotovil, kaj se je zgodilo.Obdukcija naj bi pokazala, da je umrla zaradi toplotnega udara.