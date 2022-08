Strašna tragedija na dopustu: tretjega rojstnega dne deček ni dočakal

Na otoku Vir se je v ponedeljek zvečer utopil deček, poroča zadarska policijska uprava. Okoli 20.50 so prejeli obvestilo o poskusu reanimacije, reševalci pa so otroka nemudoma prepeljali v bolnišnico. Žal je bila pomoč za malčka prepozna.

V policijske poročilu navajajo, da je po dozdajšnjih ugotovitvah otrok v enem trenutku sam zapustil apartma na Viru, kjer so bivali, čez nekaj trenutkov pa je lastnik na dnu bazen zagledal otroka, ki se ni premikal. Takoj ga je potegnil iz vode, na kraj so prispeli reševalci, ki so skušali otroka oživiti. Ves trud je bil na žalost zaman, saj so v bolnišnici lahko le potrdili njegovo smrt.

Hrvaški spletni portal Zadarski.hr poroča, da bi deček čez nekaj dni dopolnil tri leta.

Skrušeni lastnik apartmaja je dejal: »Oblečenega dečka sem zagledal v bazenu. Hitro sem ga potegnil iz vode, mu skušal pomagati. Žal neuspešno.« Dodal je, da mu je v teh trenutkih zelo težko govoriti: »Želel bi izraziti sočutje družini. Velika tragedija je, da se ti otrok utopi v bazenu. Na vse apeliram, da naj bomo previdnejši.« Dodal je še, da so bili starši v neposredni bližini, a da je bil za tragedijo očitno dovolj le trenutek ...