Strašna nesreča v srbskem rudniku: umrlo osem rudarjev, 20 je poškodovanih

V rudniku v bližini Sokobanje na jugovzhodu Srbije je danes umrlo osem rudarjev, 20 pa je lažje poškodovanih, poroča srbska tiskovna agencija Tanjug. Na delu je bilo tedaj skupno 49 rudarjev. Čeprav so nekateri srbski mediji poročali, da je prišlo do eksplozije, je podpredsednica vlade in ministrica za rudarstvo in energetiko Zorana Mihajlović dejala, da ni šlo za eksplozijo, ampak so se rudarji zaradi povečane koncentracije metana zadušili. Družinam preminulih rudarjev je izrazila sožalje.

Poškodovanih 20 rudarjev

Direktor splošne bolnišnice v Aleksincu Goran Vidić je povedal, da so za reševanje angažirali štiri ekipe iz tamkajšnjega zdravstvenega doma, ter dve ekipi iz Zaječara in Knjaževca. Skupno so oskrbeli 20 poškodovanih rudarjev, 18 od tega v Aleksincu. Nobeden od teh ni v smrtni nevarnosti. Dva težje poškodovana rudarja so prepeljali na univerzitetni klinični center v Niš. Tamkajšnji zdravnik Dragan Dimić je potrdil, da nimata ortopedskih poškodb, temveč gre za zastrupitev z metanom in drugimi plini.

»Pregledali smo vse rudarje, tiste z lažjimi poškodbami pa obdržali na opazovanju zaradi morebitne nadaljnje diagnostike in spremljanja stanja, da bi preprečili poslabšanje. Nekateri so vdihnili večjo količino plina,« je dejal Vidić za RT Srbije. »Razmere so težke. Tukaj so tudi sorodniki poškodovancev, ljudje so vznemirjeni. Na žalost to ni prva takšna nesreča, Aleksinac in okoliški kraji so znani po tem.«