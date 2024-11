Strašen napad: ljubljeni družinski pes do smrti pogrizel deklico (10)

Ljubljeni družinski pes je ugriznil 10-letno deklico v Severnem Yorkshiru v Veliki Britaniji, a čeprav so se nujne službe hitro odzvale, je deklica umrla zaradi poškodb v bolnišnici, navaja Sky News.

Policisti preiskujejo tragični dogodek, ki se je zgodil v petek popoldne v domači hiši. Reševalce so poklicali ob 16.15, družini pa je prvi pomagal mimoidoči.

S psom je imela zelo tesen in ljubeč odnos

Ni jasno, kako je prišlo do tragedije, saj naj bi imela deklica zelo tesen in ljubeč odnos s psom, ki so ga družini odvzeli in ga bodo uspavali, so potrdili na policiji. »Del preiskave proučuje vedenje psa, da bi pojasnili, zakaj je pes napadel dekle,« je dejal tiskovni predstavnik policije.