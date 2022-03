Starejši učenci brutalno pretepli prvošolca, ravnatelj pa to skušal prikriti

V hrvaškem Višnjanu je pet starejših učencev na igrišču osnovne šole preteplo prvošolca, da je ta končal na urgenci, Ravnatelj skuša incident prikriti, policija pa ne ukrepa, čeprav se je to zgodilo že 2. marca – to so navedbe v anonimki, ki so jo objavili hrvaški mediji. Policisti so se končno le oglasili in potrdili, da so prejeli prijavo o dogodku in da ni res, da ne ukrepajo. Preiskava da poteka, o izsledkih pa bodo obvestili tožilstvo.

Sicer pa primer iz Višnjana ni osamljen, saj so pred dobrim mesecem dni v Medulinu obravnavali nasilje več šolarjev, ki so po glavi in telesu tepli drugošolca, več učencev pa je to snemalo.