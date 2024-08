Srhljivka v Istri: policija našla dve ženski: ena mrtva, druga poškodovana

Iz Hrvaške poročajo o pravi srhljivki. Tako so v soboto okoli 23. ure na dvorišču hiše v Medulinu našli truplo 68-letne ženske. Zaradi ugotovitve vzroka smrti je pristojni državni tožilec odredil obdukcijo, truplo ženske pa prepeljali na oddelek za patologijo puljske bolnišnice.

Kaj se je zgodilo, še ugotavljajo

Na istem naslovu so našli lažje poškodovano 66-letnico, ki so jo prepeljali v puljsko bolnišnico. Njene poškodbe niso posledica kaznivega dejanja, policisti pa ugotavljajo okoliščine dogodka, so sporočili iz istrske policije.