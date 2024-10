Srhljive nove podrobnosti o smrti dveletne deklice Danke: spregovoril je brat obtoženega

Spletna stran jutarnji.hr, ki se v svojem članku sklicuje tudi na informacije portala telegraf.rs, poroča o novih podrobnostih v zvezi s smrtjo deklice Danke. V novem članku piše o pričanju Daliborja D. Gre za brata Dejana D., ki je obtožen za smrt te deklice.

Dalibor naj bi v svoji izjavi povedal, da je brat tistega dne delal v prvi izmeni in da je prišel domov ob pol četrti uri popoldne. Po njegovem mnenju se je brat takrat čudno obnašal. Kot naj bi dejal, je v prtljažniku njegovega avtomobila opazil belo vrečo in ga vprašal, kaj je v njej, on pa naj bi mu dejal, da je v njej otrok. »Ni mi bilo všeč, vprašal sem ga, kaj to dela, kakšen otrok, on pa je dejal, da so otroka povozili z avtom in pobrali,« naj bi dejal Dalibor.

Kot naj bi povedal, sta vrečo odnesla v pritličje ene izmed zapuščenih hiš, a truplo tam ni ostalo dolgo. »Preden so ga aretirali, mi je Dejan povedal, da je vrečo s truplom vzel iz hiše, kjer sva ga pustila, ter da ga je prepeljal in zakopal nekje v bližini Brestovskega mostu,« naj bi še povedal.

Dve obtožnici

Pred dnevi smo poročali, da je tožilstvo v Zaječarju vložilo obtožnico proti dvema osumljencema zaradi umora dveletne deklice Danke. Deklica je umrla konec marca v naselju Banjsko polje pri Boru na vzhodu Srbije. Njenega trupla še vedno niso našli.