Sredi dne ukradli za 15 milijonov nakita

Iz znamenite trgovine z luksuznim nakitom in urami znamke Piaget, ki je v središču francoske prestolnice, so oboroženi roparji sredi dneva ukradli za skoraj 15 milijonov evrov blaga. Kot so sporočili kriminalisti, so v ropu sodelovali trije zlikovci, med katerimi je bil najmanj eden oborožen. Izvedli so ga sredi belega dne, okoli 13. ure, v njem pa ni bil nihče poškodovan. Storilci so s plenom zbežali iz draguljarne v ulici Rue de la Paix blizu trga Vendome, območju, znanem po luksuznih trgovinah in – ropih.

Odmeven oboroženi rop se je tam zgodil konec aprila, ko so trije motoristi prav tako sredi dneva oropali prodajalno italijanskega draguljarja Bulgari. Odnesli so za več milijonov evrov nakita.

Oktobra 2016 so v Parizu oropali Kim Kardashian. FOTO: Mehdi Taamallah/Zuma Press

Najbolj razvpit rop na tem območju pa se je zgodil leta 2016, ko je 12 oboroženih in zamaskiranih mož vdrlo v hotel, v katerem je bivala Kim Kardashian. Ameriško zvezdnico so zvezali in ji ukradli za več milijonov evrov nakita, samo njen zaročni prstan je bil vreden 3,6 milijona.

Podjetje Piaget, ustanovljeno v Švici, izdeluje vrhunski nakit in luksuzne ure, katerih cena lahko doseže več deset tisoč evrov. Je hčerinsko podjetje skupine Richemont, ki ima v lasti tudi več drugih podjetij z luksuznim blagom, kot so Cartier, Baume and Mercier, Chloe ter Van Cleef and Arpels.