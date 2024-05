V šolo so vdrli starši učenca, ki je nadlegoval otroke. Učiteljica zaklenila razred

Hrvaški mediji te dni poročajo o učencih zagrebške šole, ki dva tedna niso hodili k pouku, kot so povedali starši, zaradi učenca, ki jih je nadlegoval. Otroci so se kljub temu vrnili k pouku, učenec, ki jih je, kot je povedala odvetnica staršev Ana Marija Vegar, fizično, psihično in spolno nadlegoval, pa je bil ločen in pouk obiskuje ločeno od svojih kolegov. Učiteljica je, je dodala odvetnica, že nekaj časa na bolniškem dopustu.

Učenci zaradi strahu nočejo v šolo, šola ne reagira. »Fant jih brutalno zlorablja.«

Upoštevajte, da zaradi zaščite identitete otroka ne omenjamo imena šole, ravnatelja in odgovornih oseb. Vendar je treba poudariti, da že nekaj časa trajajoči problem še ni rešen.

Starši zahtevajo, da se učenec vrne k pouku

Novost pa je, da so starši izoliranega učenca, je povedala odvetnica, prišli v šolo nenapovedano in vztrajali, da se učenec vrne k pouku. Profesorji tega niso dovolili in so poklicali policijo, 15 otrok pa ni zapustilo učilnice, kamor so bili zaklenjeni z učiteljico.

»Vse je zato, ker sistem ne deluje. To stanje je nevzdržno,« pravi Vegarjeva.

Zagrebška policija je potrdila, da jih je na intervencijo povabila šola. Povedali so še, da niso ugotovili elementov prekrška ali kaznivega dejanja.

Starši: Fant je zlorabljal naše otroke, nihče ne reagira, izpisali jih bomo

»Starši se bojijo za svoje otroke, kaj bo jutri ... To se dogaja pred otrokom. Starši, ki jih zastopam, niso nagnjeni v smislu lova na čarovnice do tega otroka. Povsem jasno jim je, ta otrok kliče na pomoč, pa ni nikogar, ki bi mu pomagal. Ta otrok ne more več uveljavljati svojih pravic ne v tistem razredu ne v tisti šoli,« pove Vegarjeva.

Institucije pričakujejo, da bo šola rešila problem

»Institucije se izigravajo in pričakujejo, da bo šola rešila problem. Vendar se to ne zgodi,« je povedala in pred tem pripovedovala, o kakšnem nasilju gre.

»Ko govorim o fizičnem nasilju, imam v mislih pest v zatilje, suvanje dijakov. Dijaka, ki je udaril z glavo ob mizo in dobil modrico pod očesom, je tudi odrinil. Psihično trpinčenje se zmanjša na najhujše možne žaljivke, kot so 'jastreb', 'debela krava', 'kurba',« je dejala odvetnica.

Poleg tega je povedala, da je učenec druge pritiskal ob steno, posnemal spolno dejanje, suval s prsti po genitalijah, mijavkal, lajal, se metal po tleh ...

Če rešitve ne bo, torej če dečka ne bodo prepisali na drugo šolo, je poudarila Vegarjeva, so starši, ki jih zastopa, odločeni svoje otroke izpisati iz šole, poroča index.hr.