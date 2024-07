Specialci v akciji: dramatična aretacija piromana, prestregli so avtobus (VIDEO)

Policisti splitsko-dalmatinske policijske uprave so zaključili kriminalistično preiskavo požara na območju mesta Seget Donji. Medtem ko so gasilci gasili požar, so policisti na terenu pričeli s preiskavo glede namigov, da bi bil požar morda podtaknjen. Sum požiga je potrdil opravljeni ogled na kraju dogodka, med katerim je bilo ugotovljeno, da je bil požar naklepno povzročen.

Zagorelo je na dveh mestih v bližini apartmajskega naselja in hotela, požar je zajel osem hektarjev borovega gozda.

Z zbranimi obvestili je bila ugotovljena identiteta moškega, ki ga povezujejo z izbruhom požara.

Policisti posebne in interventne policijske enote ter policijske postaje Trogir so ga okoli 6. ure našli, ga prijeli in privedli na policijsko postajo.

Osumljenec je 35-letnik

S kriminalistično preiskavo so ugotovili, da je 35-letni moški 18. 7. 2024, okoli 18.55 v borovem gozdu, kjer je apartmajsko naselje in hotel, kjer je približno 2500 gostov in še avtokamp, ​​kjer je bilo nastanjenih okoli 1900 gostov, zanetil požar, ki je zajel 8 ha borovega gozda in s tem ogrožal življenja ljudi in premoženje. Posnetek aretacije je na volju tu.