Šokantno razkritje: znano, zakaj je petčlanska družina skočila z balkona v smrt

Marca lani je petčlanska družina skočila z balkona stanovanja v sedmem nadstropju v Montreuxu v Švici.

Moški, dve ženski in mlado dekle so umrli, mladostnik pa je bil hospitaliziran, a je preživel. Policisti so še povedali, da so pred padcem odšli v stanovanje s tiralico za očetom, ki se ni odzval na klice šole, da bi preverili izobrazbo 15-letnega sina, ki se je šolal doma.

Odrasli v družini, ki so svojo družino popeljali v smrt, so načrtovali dogodek, trdijo švicarski preiskovalci.

BBC poroča, da je primer samomora štirih članov družine, ki je šokiral državo, zdaj zaključen, potem ko so preiskovalci odkrili, kako so odrasli člani načrtovali dogodek.

Teorije zarot in preživetja

Po letu dni preiskave švicarske oblasti pravijo, da sta bili mati družine in njena sestra globoko vpleteni v teorije preživetja in zarote. Po smrti je policija v stanovanju našla polno hrane, zdravil in higienskih pripomočkov, skrbno shranjenih in urejenih. Družina je redko hodila ven, otroci pa so se šolali doma.

Ženski sta imeli globoko zakoreninjen dvom v vlado in lokalne oblasti, pravijo preiskovalci, in vzgojili sta svoje otroke v prepričanju, da je svet sovražen kraj.

Pandemija covida-19 in ruska invazija na Ukrajino sta le še okrepila njihovo prepričanje. Preiskave stanovanj in elektronskih naprav so pokazale, da je bil kolektivni samomor skrbno načrtovan.

Odrasli so očitno čakali, piše v policijskem poročilu, na pravi trenutek, da odidejo v svet, za katerega so verjeli, da bo boljši, še poroča BBC.