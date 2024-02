Mesto v šoku: mladeniča (22) zabodli v prsi, so napadli narkomani?

Splitska policija je sporočila nove podrobnosti o umoru 22-letnika v Splitu.

»Danes ponoči, uro čez polnoč, je v Splitu, na ulici Mažuranićevo šetalište, 22-letnika napadel moški in ga zabodel v predel prsnega koša. Poškodovanca so z reševalnim vozilom prepeljali v bolnišnico, kjer je zaradi posledic poškodb umrl,« sporočajo.

Policisti so takoj po prejeti prijavi odšli na kraj dogodka, ga zavarovali ter pričeli z iskanjem povezanih oseb. Obveščena je bila namestnica okrožnega državnega tožilstva, ki je odšla na kraj incidenta.

Na zaslišanje je bilo privedenih več oseb, od katerih sta bili dve v zvezi z umorom pridržani. Zoper njiju poteka kriminalistična preiskava zaradi suma kaznivega dejanja.

Napadli naj bi ga narkomani

Po neuradnih informacijah je do incidenta prišlo na začetku ulice Domovinskog rata, nad križiščem z Mažuranićevim sprehajališčem. Bližnji gostinski lokali so bili še odprti, policisti pa so z gosti in zaposlenimi opravili razgovore.

Napadalci naj bi bili odvisniki od drog. FOTO: Guliver/getty Images

Napadalci naj bi bili odvisniki od drog, gre za tri brate, ki na tem območju pogosto prosjačijo. »Vsi trije živijo tukaj, v naši soseščini, z bolno mamo, in vsi trije so odvisniki. Ne vem, ali so že kdaj koga napadli, a nenehno obiskujejo trgovine, pekarne in kafiče ter 'žicajo' denar. Nisem še videl, da bi bili agresivni, je pa eden od njih pred enim tednom z nogo razbil steklo bližnje pekarne,« je povedal šokirani stanovalec bližnje stavbe.

Dodal je še: »Pri odvisnikih nikoli ne veš, na čem si in kako se bodo odzvali. Nič nisem slišal, dokler nista prišla rešilec in policija s sirenami. Kdo ve, zakaj so se spravili na tega reveža, in to trije na enega.«

Najstarejši od bratov naj bi se med dogodkom odpravil domov po nož, saj so napad izvedli kar pred svojim domom. Ko so ga aretirali, naj bi z glavo udaril v žično pregrado in kričal na ves glas, poroča Slobodna Dalmacija.

Skupaj z njim so odpeljali še druga dva brata, ki sta 22-letnika prav tako napadla, vendar nista uporabila orožja. Seveda je za zdaj vse v fazi domnev in ugibanj, opravili bodo kriminalistično preiskavo in obdukcijo trupla. Šele ko bodo zaslišani vsi, pa tudi priče in primerjani materialni dokazi, bo jasno, koga in za katero kaznivo dejanje bodo ovadili.