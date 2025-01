Dojenčka zažgali, dele telesa pojedle živali, a oče, osumljen umora, še vedno živi z otrokoma

Grozljiva in neverjetna zgodba prihaja iz sosednje Hrvaške, razkrili pa so jo novinarji oddaje Preverjeno na Nova TV.

Marca lani so našli zažgano truplo novorojenčka, katerega dele telesa so pojedle živali. Starša, osumljena umora otroka, so sicer že izpustili iz preiskovalnega pripora, preiskava še ni končana, se je pa eden od njiju vrnil v gospodinjstvo, kjer živita še dva mladoletna otroka. In tam je že tedne kljub sodni prepovedi bivanja v bližini mladoletnikov.

Sodišče izreklo ukrep prepovedi bivanja z mladoletnim otrokom, vendar pa ...

»Dne 29. 3. je policija poklicala. Našli so truplo novorojenčka, katerega dele telesa so pojedle živali. Zažgano je bilo v veliki moški majici,« so povedali v uradu mrliškega oglednika, ki je opravil preiskavo.

Policisti so kmalu identificirali mamo in očeta mrtvega novorojenčka. Gre za mladi osebi, ki že imata majhnega otroka, živeli pa so v gospodinjstvu z enim od staršev osumljenca.

Preiskava, v kateri je osumljen umora novorojenčka, še ni končana.

Občinsko sodišče v Karlovcu je ob tem pojasnilo, da so osumljencema izdali odredbo o prepovedi bivanja z mladoletnim otrokom, ki so ga dali v varstvo babici. V resnici je mama trenutno pri starših, oče pa je še vedno na naslovu, kjer živi s še dvema mladoletnima otrokoma.